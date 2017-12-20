王炳忠等人被捕 華府新黨之友會揚言向美國「告洋狀」

華府新黨之友會會長蔡德樑（中）今晚召開記者會，指控民進黨利用司法迫害新黨黨工，表示要向美國人告洋狀。（記者曹郁芬攝）

2017-12-20 09:51

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕針對台灣檢調單位搜索新黨青年委員會主席王炳忠等人，華府新黨之友會主席蔡德樑與新黨之友謝啟宇等人今晚召開記者會說，如果民進黨再有動作，他們將向美國主流社會「告洋狀」。

新黨主席郁慕明四日才帶著新黨發言人王炳忠、新思維中心中心主任候漢廷以及青年委員會委員龐文楚三人出席華府泛藍支持者所舉行的僑宴。兩百多名出席者除了少數新黨成員，多半是對國民黨失望的深藍支持者。

蔡德樑今晚指控，「民進黨以法治權力來謀殺人權」為了使兩岸和平發展的進程繼續進行，這些新黨黨工剛剛才去中國大陸參訪，使兩岸終極統一能慢慢完成。他說，民進黨已經把四位黨工放出來，但希望這個事情不再發生，否則他們要跟美國主流社會的相關單位連繫，讓他們知道。

台灣空軍退役上校謝啟宇則說；「王炳忠這麼樣的咖，能洩什麼秘?」。他表示，如果再繼續下去，從明天開始，「我們就會動員我們所有的力量在華府的大街小巷去控訴民進黨的倒行逆施。」他們還在研擬中英文新聞稿要在媒體大幅刊登。

今晚出席記者會的還有華府榮光會主席李昌、前中華會館主席王震華以及前中文學校聯誼會總幹事盧瑞平等人。他們多半質疑「台灣怎麼了?」