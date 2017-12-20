直播搜索恐觸法最重判3年 王炳忠：是為自保

2017-12-20 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等人涉「國家安全法」案，檢方偵訊1個多小時，在今凌晨0時15分左右將王等人請回。王炳忠直播將搜索行動公諸於世，甚至大喊「白色恐怖」，但此舉很可能觸犯刑法「洩漏國防以外秘密罪」，王炳忠指出，他只是想自保才會開直播，覺得要留下證據自保，並維護自己的人權，「這就是我開手機直播的原因！」

新黨青年軍4人訊後請回

王炳忠指出，今天是以證人身分到地檢署作證，但因偵查不公開，不便對外透露案情，早上會在家裡大喊「綠色恐怖」，是主要是他質疑這是政治操作，因新黨才剛結束與中國國台辦的創新之旅，但他並沒有和外交人員、公務人員聯絡，根本沒能力去刺探機密，被指控發展組織，但他根本就只有發展新黨的組織。

警調昨前往王炳忠等人住處搜索，王炳忠不僅拒絕開門，與辦案人員僵持，還大開直播將搜索行動公諸於世，律師趙文銘指出，因搜索是偵查行為，王開直播的行為可能已觸犯刑法「洩漏國防以外秘密罪」，最重可處3年有期徒刑。

王炳忠還原一早的情形，他說，早上清晨6點還在睡夢中，就被門鈴聲吵醒，他當時覺得很像是過去在書裡讀到的國民黨白色恐怖，天還未亮就去抓人的場景，最後他為了自保才會拿手機直播。王炳忠表示，因為之前看到民進黨徐佳青談起過去阿扁被偵訊，徐說碰到被檢警搜索，要反蒐證維護自己的人權，在第一時間，真的無法和外界聯絡，所以他才會開直播，因為自己很害怕聲音會消失，不能再說話。

新思維中心主任侯漢廷今凌晨訊後受訪，他認為，一整天的事情，只能用「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」來形容，如果說他的罪是反對民進黨，那他會一力承擔，但別將莫須有的罪名，硬加在他身上！侯漢廷表示，指控他加入共產黨根本是無中生有的事情，為了替人民請命、堅持兩岸和平發展的道路，他決定參選明年的台北市議員，在這條路上絕對會勇往直前，義無反顧的走下去。

整件事情其實和涉嫌來台發展共諜組織、被法院依違反國安法判刑1年2月的前政大畢業生周泓旭有關，檢警發現，王炳忠和周泓旭私交甚篤，檢調當初疑似在周泓旭的電腦內找到相關資料，才會突然在昨天對王炳中等人發動搜索，如今王炳忠等人捲入周所涉及的共諜在台發展組織案。為了釐清案情，檢方不排除之後讓周泓旭和王等人當庭對質。