搜索王炳忠是「綠色恐怖」？ 他詳列法條打臉

2017-12-19 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年委員會召集人王炳忠疑似涉嫌違反「國家安全法」，一早被檢調搜索後帶走，引發各界熱論，王炳忠被警調人員帶離時還痛批搜索行動是「綠色恐怖」；然而，有法界人士就爭議部分引述法條、逐項解釋，強調檢調的搜索行動並未違法。

提供法律服務的臉書粉絲專頁「法律白話文運動」今中午在臉書刊文，以＜警察可不可以進來我家＞為題，逐條詳述王炳忠遭搜查過程產生的爭議。

首先，根據我國法律，警方若握有法官開的搜索票，經被搜索人同意或符合緊急搜索的規定，便可入屋內搜索，而今早警方到王炳忠住處時，拿出了法官核定的搜索票，同時也出示有效證件，這部分檢調的作為完全符合法規要求。

針對有人提問，找鎖匠開門是否合法，「法律白話文運動」援引刑事訴訟法第144條，搜索及扣押得鎖扃、封緘或為其他必要之處分，強調警察執行合法搜索時的確可以請鎖匠開門，今天檢調的行動在這部分亦無問題。

「法律白話文運動」接著指出，審判期間的搜索，當事人的確可以找律師，但由於今天是「偵查中」，依照刑事訴訟法第144條第2項及第3項條文，即使律師一開始就在搜索現場裡面，只要有干擾搜索進行之虞，偵查機關也可以請包括律師在內的第3人離開現場，而律師若事後趕到，偵查機關也有權不讓其進去。

對於有人質疑為何檢調阻止王炳忠直播，卻又允許他錄影，「法律白話文運動」進一步解釋說，這是由於搜索屬於偵查不公開的階段，為了避免偵查階段消息走漏，防止被搜索人對共犯或共同被告洩漏消息，所以現場警員才會阻止他開直播卻又說可以錄影的原因。