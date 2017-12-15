提議第二胎國家養 姚文智：0至5歲每月發1萬

2017-12-15 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕針對少子化問題嚴重，立委姚文智今提出「第二胎國家養」，主張第二胎起的新生兒，0至5歲每月政府補貼1萬元。

姚文智下午在立法院舉行記者會時表示，台灣少子化真的很嚴重，他提議第二胎起的新生兒，0至5歲由中央每月補助1萬元，並納入排富條款，排除所得總稅率20%以上者，生越多補助越多。至於補助的財源，姚文智說，可從中央政府業務費撙節3%、人事費撙節1.5%，加上年金改革節省1%等收入而來，希望中央可以納入參考。姚文智也說，接下來也會辦公聽會，給行政院建議，如果該政策中央無法做，他將做為競選台北市長的政見。

《聯合報》報導，姚文智也指出，不同縣市給予0~5歲期間幼兒的補助有很大的落差，從屏東縣6萬元，到台北市的34萬9086元、連江縣的49萬8000元，待遇差別過大。由於同黨立委葉宜津也曾提出兒童及少年扶養津貼條例草案，主張發放給18歲以下的兒少每人每月3000元津貼，先前遭質疑是「錢坑法案」，姚文智對此則回應，他是對症下藥，且兩者所需預算也差很多，「這樣的目標是在射程範圍內」。

據內政部40年來新生兒胎次分布，1976年新生兒中第一胎占35%，二胎以上占65%，生育率為千分之3.08；1996年第一胎增至43%，兩胎以上占比為57%；2016年第一胎增為50%，二胎以上則銳減為49.1%。