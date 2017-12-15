國台辦藉悼余光中反「文化台獨」 陸委會：兩岸該少點政治

2017-12-15 16:17

〔記者施曉光／台北報導〕詩人余光中昨日病逝，中國國台辦發言人安峰山今日藉由哀悼余光中，傳達對岸反對台灣搞「文化台獨」立場，陸委會主委張小月下午出席兩岸交流記錄片「逐夢海峽」首映會後受訪回應，兩岸之間應該少一點政治，多一點經貿、文化、科技交流，兩岸關係才能相向而行。

張小月表示，余光中是各界敬重的文學家，大家在成長過程中都讀過他的詩篇文章，余光中文章所傳達的是兩岸之間的文化交流，而文化交流應該是在增進彼此了解、認識的角度，她希望兩岸未來能有更多的文化、經貿交流，彼此間要少一點政治，多一點經貿、文化、科技交流，兩岸才能相向而行。

「逐夢海峽」是陸委會為紀念兩岸交流30週年，委託「國家地理」頻道所製作的記錄片，但沒有在上月陸委會舉辦紀念兩岸交流30週年活動時推出，延至今日才辦首映會。面對媒體詢問是否受到前民進黨黨工李明哲案以及中國軍機不斷逼近台灣因素影響？張小月不願正面回應，只強調陸委會原本也希望愈早推出這部影片愈好，但經評估各種情勢後，才找到今天是最好的時機點。

此外，有關中國駐美公使日前針對台、美軍艦互訪，嗆聲揚言武力犯台，張小月表示，兩岸關係如此特殊敏感又重要，身為外交從業人員應該發言謹慎，任何挑釁、破壞兩岸和平穩定的發言都非常不當，我方也不會在任何壓力下屈服，她奉勸對岸應該從兩岸和平的角度出發，共同維護和平穩定。