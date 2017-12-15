北市「青銀共居」上線！柯P：年輕人可以陪打麻將

台北市長柯文哲15日前往陽明山老人公寓，出席「台北市老人住宅「青銀共居」方案開跑記者會」，並參觀房間。（記者方賓照攝）

2017-12-15 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府不斷推出長照與老人福利相關政策，今（15）日社會局推出「青銀共居」政策，讓8名文化大學學生以低於宿舍行情（每月3000元不含電費）入住陽明山老人公寓，每個月需陪伴長者20小時。台北市長柯文哲今日前往視察，表示這種方式可稍微解決長照與世代對抗的問題，並笑稱「年輕人可以陪打麻將」、「不過能教他們用臉書或是上網購物那更好。」

據《蘋果》報導，柯文哲前往現場查看公寓環境，致詞時提到，在邁入高齡化社會的台灣，照顧老人將會是國家未來的重要課題，而台灣目前也仍有「世代對抗」的問題，盼能利用這種共居的方式，可以稍微解決老人照顧的問題，並讓社會走向「世代融合」。同時也笑稱，未來大學生可以「陪老人打麻將」，不過可以教長者們學會用臉書，或是上網購物那會更好。

柯文哲也補充，引用歐洲國家概念，當社會中65歲以上的長者超過總人口20%，不管是「青銀共居」或是「祖孫共學」，這種新的社會福利模式就會開始出現。

社會局則指出，目前陽明老人公寓委託恆安老人長期照顧中心經營，裡頭有108間房間，約居住110多位長者。而「青銀共居」將試辦4個月，提供4間套房給8名文化大學大二以上學生入住，不含電費，每間房租每個月只要3000元，但每個月必須要陪伴長者20小時。

至於有意參加的學生，可以上北市社會局、陽明勞人公寓或文化大學網頁下載簡章，甄選將分為書面文件審查以及面試，報名日期截止日期為明年1月5日，1月9日面試、11日公告錄取名單，錄取者將於明年2月新學期前入住。