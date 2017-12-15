智庫民調：4成民眾認民進黨偏資方 2成認偏勞方

2017-12-15 12:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新台灣國策智庫今天發布六都市長滿意度，民調也對總統、政黨、施政重點進行調查，民調結果顯示，六都民眾對於一例一休再修法評估，有4成支持再修法。有4成民眾認為民進黨偏資方、2成認為偏勞方。東華大學教授施正鋒表示，民進黨是社運、工運出身，這對民進黨來說是很大警訊。

民調資料顯示，有40.8％（13.2％非常支持加上27.6％還算支持）六都民眾支持一例一休規定再修法；有33.3％（17.6％不太支持加上15.7％非常不支持）不支持。有25.9％民眾無明確意見。

該題民調提示為「民進黨執政後，為了落實勞工週休二日，修法將勞基法改為一例一休，規定勞工七天內至少必須一天例假；修息日、國定假日出勤，則須再多發一天薪水的加班費；但賴清德上任行政院長後，決定修法放寬一例一休的限制，勞工最長得連續工作12天，輪班間隔時間由11小時縮短為8小時，加班時數由每月46小時放寬為54小時，加班費核實計算」。

被問到整體來說覺得民進黨較偏向勞方還是資方？六都民眾有21.1％認為民進黨偏向勞方，40.7％認為民進黨偏向資方，有10.3％認為不偏任何一方。

其中以新北、台北、桃園市認為民進黨偏向資方的比例最高。若以年齡層來看，以20多歲、30多歲、40多歲民眾認為民進黨偏向資方比例最高，三個年齡層皆超過47％。

施正鋒進一步說，民進黨是社運、工運出身，這對民進黨來說是很大警訊。從細部數據來看，教育程度越增加、越認為民進黨偏向資方；教育程度在國小、國中者，比較少比例認為民進黨偏向資方。

本次「六都市長就任三週年施政滿意度度」民調，委託趨勢民調公司針對六都民眾分別進行調查，每一都皆完成了至少800份有效樣本，六都共計完成了4841份有效樣本，屬於大樣本的調查。抽樣誤差在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.41個百分點之內。訪問日期為12月8日至12月13日。

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