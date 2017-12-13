馬英九急告北檢洩密 週刊諷：昨是今非

2017-12-13 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕北檢日前以「他字案」背信罪被告身分，傳喚前總統馬英九等人調查「三中案」，有週刊報導指北檢掌握馬英九賤賣黨產的證據，引發馬英九以告發人身分告發北檢洩密。不過週刊今晚間也撰文質疑馬英九昨是今非，因為當年特偵組追查前總統陳水扁的國務機要費、機密外交案、海外洗錢案等案時，新聞一樣滿天飛，但當時馬英九只是晾在一旁看戲。

《鏡週刊》今日報導，指檢方日前首度搜索國民黨中央投資公司，查扣上百片錄音光碟，其中一份錄到馬英九在中視股權交易會議中，因有4.8億元價差，正反意見始終僵持不下，不過馬英九突然「現聲」裁示「那就回饋給他」，一句話讓買家中時集團前老闆余建新占了大便宜，造成中投損失4.8億，馬恐涉嫌圖利買家余建新。

不過針對週刊報導，馬英九辦公室質疑北檢放任媒體報導案情卻不加以制止，並強調傳聞絕非事實；馬英九今下午3點多更現身北檢，以告發人身分告發北檢洩密。

《鏡週刊》今晚間則再刊出〈扁案未轟洩密 馬英九昨是今非〉一文，除了質疑當年特偵組當年追查陳水扁的相關案件時，也是坐視各媒體獨家新聞不斷，「就算是特偵組一群檢察官排排站，宣示扁案若辦不出來就要下台，這番話引起社會議論，但馬英九有批評過檢方預設立場或未審先判嗎？」

週刊也進一步指出，馬英九提名顏大和出任檢察總長，特偵組在高雄氣爆時將三中案簽結，就曾引發各界撻伐，如今三中案重啟調查，中投公司等人員紛紛緊咬馬英九主導交易案，馬英九又氣急敗壞到最高檢，遞狀要求他一手提名的檢察總長顏大和將此案移轉管轄，但特偵組過去8年不但沒搜索過中投，特偵組還將全案簽結，導致特偵組被質疑是政治打手遭廢除，馬英九突如其來的逆襲，也讓人嗅出不尋常的意涵。