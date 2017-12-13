沒「主導」三中交易？ 馬辦：馬當黨主席時只是給「建議」

前總統馬英九今天先後赴台北地檢署、高檢署及最高檢察署告發。（記者錢利忠攝）

2017-12-13 21:15

［記者錢利忠／台北報導］前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產案，台北地檢署握有馬英九當年與中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人開會的關鍵錄音；其中，馬疑被錄到曾提及「回饋」等字眼，而被媒體報導質疑主導賤賣黨產；馬辦發言人徐巧芯今天證實，馬赴北檢偵訊時，檢察官確實有出示錄音，但錄音內容與週刊報導內容不符。至於馬英九是否主導三中案，徐巧芯也稱「只是給予承辦人一些建議」。

徐巧芯：北檢偵訊馬英九時 確有出示錄音

馬英九今天下午向北檢告發，指控北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉洩密之後，馬隨即在北檢法警室前受訪表示，這些內容（指媒體報導對他官司不利的內容）很多顯然是檢察官自行延伸，或斷章取義扭曲而來。

馬辦發言人徐巧芯則在馬赴最高檢察署告發離開後受訪，她證實馬被北檢偵訊時，檢察官確有出示錄音，但錄音內容與週刊報導不符。

徐巧芯指出，馬在錄音中所提到的內容，是要求相關黨產交易必須合法，不能讓買家有獲得暴利的行為，絕對沒出現週刊報導所述「那就回饋給他」等不實內容。

被問到馬英九若認為媒體報導不實，是否要對媒體提告？徐巧芯則說，目前沒這樣的規劃，強調馬英九認為是北檢違反偵查不公開原則，刻意不實放話給媒體。

馬是否主導三中案 徐：主席只是給承辦人建議

被問到馬英九是否主導三中案？馬身為國民黨主席，在黨產交易案扮演何角色？馬當時與誰開會等諸多問題；徐巧芯表示，三中案不是馬主導，馬擔任黨主席期間的管理原則，只是給予承辦人一些建議，包括提到交易一定要合法，但細節就交由其他單位處理，馬沒主導。

針對馬英九指控北檢檢察長涉洩密一事，北檢今晚開記者會澄清，強調週刊報導「馬英九涉7年以上重罪」等報導，內容與事實不符者甚多，且事先亦未曾向北檢查證，而因相關案件牽涉之關係人，如同共同被告、選任辯護人及證人等甚多，究竟是何人？有何用心？冀圖透過媒體干擾偵查，實難以判斷。

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