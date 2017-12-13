副總統、外長向美日喊話 盼台參與印太戰略與CPTTP

副總統陳建仁13日出席「第7屆台美日三邊安全對話研討會」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2017-12-13 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日三國智庫今天共同舉辦「第7屆台美日三邊安全對話研討會」，副總統陳建仁、外交部長李大維、白宮前幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、三國議員及資深官員出席會議。陳建仁與李大維在致詞時均特別指出，台灣有意願參與美日的「開放且自由的印太區域」戰略以及日本主導的「跨太平洋全面進展夥伴協定（CPTTP）」，向美日喊話強調台灣有意願在區域中扮演更積極角色。

「台美日安全對話研討會」由外交部委託國內智庫「遠景基金會」、美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）及日本智庫「笹川平和財團」（the Sasakawa Peace Foundation）合辦，今上午在台北君悅飯店登場。遠景基金會董事長陳唐山、李大維與陳建仁依序在開幕式中致詞。

陳建仁致詞時說，台美日對話建立在共享民主、自由與法治價值的基礎上，是為守護我們的國家安全與繁榮利益，促進區域關係穩定。作為第一島鏈上的戰略節點，台美日扮演至關重要角色，既擁有共同目標，也維持三邊互動。

而面臨區域中北韓持續發展飛彈計畫，中國持續對台全面施壓、在南海區域藐視國際海洋法擴張海權、也派遣越來越多軍機軍艦到東海等挑戰，陳建仁、李大維與陳唐山均提到，很樂意看見美國總統川普發表「開放且自由的印太區域」戰略，與TPP在日本的領導下就CPTPP達成共識。陳建仁強調，台灣支持這些倡議行動，並且期待「我們也是其中一員」，盼與美國、日本共同合作。陳建仁也在致詞中重申台灣致力於維持和平現狀，而兩岸穩定需要雙方共同努力，期待海峽兩岸間盡快正面對話，對兩岸人民、區域甚至全世界都有益。

李大維致詞時除了上述近似發表，也強調台美關係更加鞏固（robust），美方官員並多次重申在「台灣關係法」下對台灣的承諾；而台日關係也獲得穩定提升，例如日本赤間副大臣訪台，是1979年以來最高層級的訪問，日相安倍也在APEC期間與我領袖代表宋楚瑜會談。

蒲博思原定在開幕式後接受媒體聯訪，但據遠景基金會稱，蒲博思臨時改變心意，離場時造成大批媒體追逐情形，直至電梯口仍不願受訪。遠景基金會表示，可能是因媒體陣仗太大導致其改變心意。