共機超囂張 ！「殲11」掛彈遠眺台灣北海岸

解放軍「殲11」戰機掛彈飛行，遠方疑為台灣北海岸。（圖擷自微博《空軍發布》）

2017-12-13 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機今年已17度接近我國空域，並數度環繞台灣東部海域，中國空軍微博昨（12日）甚至囂張發佈數張掛載飛彈的軍機照片，稱「繞島巡航！巡航什麼島？大家說說看！」從山脈輪廓研判，疑為對準台灣北海岸一帶。

綜合媒體報導，中國空軍官方微博「空軍發布」引述中國空軍發言人申進科聲明，11日解放軍空軍進行例行性常態化遠洋訓練，多架轟炸機、偵察機「繞島巡航」後，突然PO出幾張攜彈飛行的共機照片，遠方則隱約出現一個島嶼的輪廓，官方還囂張指出：「繞島巡航！巡航什麼島？大家說說看！」

根據日本統合幕僚監部所公佈的共軍12月11日長航航線顯示，解放軍戰機這次的飛行航線是自西向東飛行進入東海，並順時針環繞台灣，由島嶼的輪廓以及共機飛行軌跡研判，遠方陸地疑為台灣北海岸一帶，挑釁意圖明顯。

從中國空軍官方微博公布的照片來看，此次繞島飛行的參與機種除「轟六K」轟炸機、「蘇愷-30」戰機，另有「殲十一」戰機，以及偵察機、預警機和加油機；面對共機接二連三的挑釁，國防部強調，國軍皆做好適當應處措施，亦無特殊狀況，請國人安心。