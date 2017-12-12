若打破鳥籠 台灣過去6次公投4次過關

由於只要投票人數未達50%公投就無法過關，故反對公投者只要不領票就能達到目的。圖為2008年呼籲選民要領公投票的廣告。（資料照）

2017-12-12 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今三讀通過公投法修正案，打破鳥籠公投，包括提案、連署、通過門檻全面調降，公投審議委員會也被廢除，若用新制，台灣過去6次公投，會有「強化國防」、「對等談判」、「台灣入聯」、「務實返聯」這4項公投可以過關。

過去的6次公投分別為：2004年3月20日和第11任總統副總統選舉同時舉行的第1案「強化國防」、第2案「對等談判」；2008年1月12日和第7屆立委選舉同時舉行的第3案「討黨產」、第4案「反貪腐」；2008年3月22日和第12任總統副總統選舉同時舉行的第5案「台灣入聯合國」、第6案「務實返聯公投」。

原先的公投法規定，參與投票人數達投票權人總數1/2以上，且有效投票數超過1/2同意，才算通過，上述6案，全因投票人數未達投票權人總數1/2，而遭到否決。

如今公投法修正案三讀通過，通過門檻下降，只要總有效同意票超過投票權人總數1/4，且總有效同意票比不同意票多即通過，若依照此門檻，過去的「強化國防」、「對等談判」、「台灣入聯」、「務實返聯」這4項公投即可以過關。

「強化國防」、「對等談判」當時共有約1649萬人有投票權，「強化國防」獲約651萬有效同意票、58萬不同意票；「對等談判」獲約631萬有效同意票、54萬不同意票，2案有效同意票均大於不同意票，且超過1/4門檻。

「討黨產」、「反貪腐」當時共有約1727萬人有投票權，「討黨產」獲約389萬有效同意票、36萬不同意票；「反貪腐」獲約230萬有效同意票、165萬不同意票，2案有效同意票均大於不同意票，但沒有超過1/4門檻。

「台灣入聯」、「務實返聯」當時共有約1731萬人有投票權，「台灣入聯」獲約552萬有效同意票、35萬不同意票；「務實返聯」獲約496萬有效同意票、72萬不同意票，2案有效同意票均大於不同意票，且超過1/4門檻。