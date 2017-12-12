公投法三讀過關 打破鳥籠門檻全調降

立法院公投法修正案三讀通過，民進黨立委們拿著看板海報歡呼。（記者王藝菘攝）

2017-12-12 13:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕公投法「雙二分之一」的通過門檻一直被詬病為「鳥籠公投」，新版公投法今天三讀通過，包括提案、連署、通過門檻全面調降。提案門檻從總統副總統選舉人總數5/1000，調降到1/10000；連署門檻則從5％降到1.5％，並且新增電子連署；通過門檻則從選舉人總數1/2降為1/4，且有效同意票超過不同意票。此外，全國性公投可以採不在籍投票，但施行方式另以法律定之。

公投分為3個階段，包括提案、連署和投票通過。過去被詬病的「雙二分之一」制度，意思是出來投公投的人數，需要達到上次正副總統選舉總選舉人數的二分之一，且同意票超過二分之一。以上次正副總統選舉人數來說，至少要有930多萬人投下有效公投票，並且有460多萬人投下同意票，公投才有機會過關。

這次三讀通過的版本，以去年總統大選選舉人數1878萬2991人為基準，未來1879人（1/10000）可提案發動公投；提案通過後，需要28萬1745人（1.5％）連署成案；最後，至少有469萬5748人（1/4）投下同意票，且總有效同意票比不同意票多即通過。

這次三讀的內容還包括，全國性公民投票，依憲法規定事項外，其他包括法律之複決、立法原則之創制、重大政策之創制或複決；地方公投部分則可適用地方自治條例或是地方重大政策的複決、創制。預算、租稅、薪俸、人事不得公投。

而過去被稱為「太上皇」，可以否決、認定公投提案的公投審議委員會，則在這次修法中廢除。

至於敏感的「兩岸政治協商」議題，時代力量提出修正動議，兩岸間之政治協商，應由總統經行政院院會之決議，交由中央選舉委員會辦理公民投票，經公民投票通過後，才能進行協商。不過此動議遭到國民黨、民進黨、親民黨否決。黃國昌不滿地說，「2011年總統辯論時，蔡英文不是說任何政治協商都要經過公投法嗎？」

過去公投連署需要透過紙本，常發生郵寄曠日廢時，或字跡不清、表格太小等問題，這次三讀內容新增了電子連署系統認證碼，可以依此來徵求連署。

此外，這次修法內容也新增，行政院得經立法院同意，交由主管機關辦公民投票。行政院向立法院提出公投提案後，立法院應於15日內議決，於休會期間提出者，立法院應於15日內自行集會，30日內議決，不過，若提案被立法院否決，兩年內不得再提。國民黨立委陳學聖發言時對此有疑慮，認為這可以讓行政部門有公投綁大選的機會。

這次修正通過的內容還包括年滿18歲，未受監護宣告者，有公民投票權。

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