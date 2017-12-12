與國際接軌 台南建構樂活交通

2017-12-12 13:05

〔記者王涵平／台南報導〕配合中央前瞻基礎建設，南市交通局成立捷運工程處籌備處，規劃未來南市先進運輸系統建設，盼接軌國際，落實樂活交通新主張。

南市交通局今日以「智慧交通、前瞻接軌」為主題，舉行年終記者會。交通局長林炎成表示，99年縣市合併後，針對大台南地區交通狀況，從路網、公車、行車、停車等方面擬定20個方針，規劃6年期「捷運化公共運輸系統」計畫，建構以低碳（Low carbon）、便捷（Optimal network）、人本（Human oriented）、先進（Advanced system）、智慧（Smart transportation）的LOHAS樂活交通新主張的交通環境。

林炎成指出，大台南公車從102年起推動公車捷運化以來，現今共有111條公車路線，繼去年有2003萬搭乘人次，今年運量再成長，預估可望達到2050萬人次，滿足市民通學、通勤、就醫、訪友、觀光等日常生活需求。

林炎成指出，台南市是6都中唯一沒有捷運系統的直轄市，今年前瞻計畫將總經費406億元的台南市先進運輸系統藍線第一期、綠線納入，為早日催生台南市的捷運系統，11月成立台南市捷運工程處籌備處，持續辦理台南市捷運系統路網整體規劃、第二期路網可行性研究等相關計畫，並積極爭取中央支持，使捷運系統能有效串聯新營、南科、府城等3大生活圈。