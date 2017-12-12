複製日月光經驗 陳金德擬課工業用水特別稅

2017-12-12 10:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德又開全國第一槍，今天在宜蘭縣務會議中指出，將研擬課工業用水資源特別稅，陳金德表示，基於保護珍貴水資源、減少污水排放、增加地方財源，並讓企業正視回收重要性，以日月光為例，一年投入16億元回收使用水，才能減少污染。

陳金德今天在縣務會議中要求研擬課徵工業用水資源特別稅，地方稅務局指出，工業製程需要大量用水，或利用水資源營運以獲取利潤，但是抽取的行為造成水資源浩劫及地層下陷，基於使用者付費原則，針對抽取行為課稅才符合公平正義，並以用水總量來計算。

陳金德指出，考量水資源珍貴，台灣工業用水收取費用，以自來水來講，普遍偏低，所以很多工廠不會思考回收水，回收一度可能要花上原來用水的10倍以上的錢，假設工業用水提高成本，就會思考製成過程如何節約用水如何回收，南部都在慢慢推動使用過的水再回到製程，更有環評案例要求回收率高達90或95％，回收不困難，主要看企業要不要投入。

陳金德以日月光舉例，他說，日月光投入16億元進行水回收，污水經過處理又回到製程，就像純水一樣，一方面減少污染，有自己水量可以用，減少使用其他水量，另一方面減少污染排放，原本環保署的水污染防治費只看污染物濃度，量越多排放越多，對河川影響還是很嚴重，不能只看污染濃度沒看總排放量，針對排放總量來課稅，企業才會想辦法回收。

陳金德表示，台灣水費長期偏低，工業用水的部分，包含地表水和地下水，有些業者把水當作產品在賣，光賣宜蘭好水，就會讓消費者動心，宜蘭的水很珍貴，課一點稅相當合情合理，就算我們金山銀山，水終究有一天會枯竭，水的稅是可以研議的方向，請地稅局研議自治條例，費率再跟各處商量，衡酌水量是否要有級距，一併納入考慮，再提縣務會議討論。