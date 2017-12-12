美軍事專家易思安：認真看待北京對台動武言論

2017-12-12 07:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕中國駐美公使李克新上週公開表示，美國軍艦抵達台灣將啟動中國的反分裂法以武力統一台灣，今天持續在華府引起關注。

「二０四九計劃室」研究員易思安批評李克新的發言不負責任，應該道歉和辭職。華郵記者羅根在推特上轉推美國參議員卡頓的聲明說，中國外交官威脅要侵略台灣，「我會認真看待北京威脅對台動武。我們承擔不起輕看北京的戰爭叫囂。」

來自阿肯色州的卡頓今天針對李克新的發言以正式的新聞稿回應。羅根今天才在華郵刊出的專欄中提醒美國關注中國在美悄然增加的影響力。

著有「中國侵略威脅」一書的易思安說，美國的一中政策是基於認知到北京會以和平方式解決中華民國與中華人民共和國之間的長久主權爭議。美國不承認中華人民共和國對台灣的主權，認為台灣主權未定只能以和平方式解決。

他表示，如果中國真要攻打台灣，就毀了美國的一中政策的基礎。而且川普政府提名的國防部亞太助理部長薛瑞福曾說過：「軍艦訪問完全符合我們所定義的一個中國政策」。

易思安說，中國駐美大使館應停止干涉美國內政，美國政府決定派軍艦到世界任何一個國家是它的主權，包括台灣在內。面對中國對區域和平的明顯威脅，美國愈早派軍艦到台灣進行例行性訪問愈好。此外，美國應派出高階軍官訪台，並與台灣海軍舉行軍演。要預防戰爭發生就要做好準備。

「台灣守望」的主編寇謐將則撰文指出，中國是否對台動武不會派出李克新這樣的外交官來傳達訊息，尤其美國軍艦訪台是象徵性意義重於實質。不過，美台仍應嚴肅看待這個威脅，並在實踐美軍艦訪台的決策過程中謹慎規劃，因為中國最後會以懲罰台灣做為反擊，美台要評估這件事的成本與效應。