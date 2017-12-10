參選市長說明會抵下營 葉宜津：支持者勿受假民調影響

立委葉宜津參選市長說明會今日在下營國小活動中心舉辦，近500位民眾擠滿活動中心。（圖由葉宜津服務處提供）

2017-12-10 18:44

［記者王涵平／台南報導］立委葉宜津參選台南市長說明會今日在下營國小活動中心舉辦，近500位民眾擠滿活動中心，葉宜津表示，在各行政區舉辦說明會，民眾出席踴躍，對自己的選情很有信心，希望支持者在最後關頭要加油，不要被假民調所影響。

葉宜津表示，下營有「四寶」蠺桑、黑豆、鵝肉、文旦，地方特產應該進一步推廣，一定能大大提升當地經濟，例如鵝肉是下營特產，但下營就不像嘉義民雄有鵝肉店街，吸引各地遊客前往品嘗，若有機會擔任市長，一定會推廣農漁牧產品的認證，由市府背書保證台南市農牧產品的品質，增加消費者對台南市農漁牧產品的信心，讓台南市的農漁牧產品行銷到世界各地。

葉宜津也細數爭取的地方建設如台84線的開通及橋下地方連通道（國道一至台19甲段），下營南外環道新闢工程共4億2千7百多萬、麻豆排水、下營排水的治理工程等。

另以下營市場重建的例子說明政府如何和民間合作來為民眾謀取更大的福利，發揮「1+1>2」的力量，如鼓勵地方的廟宇或教會辦理老人食堂，讓老人家日常飲食就能解決。此外，提出六歲以下兒童每月3000元的幼兒津貼，和普設公立幼稚園，達到幼有所長，壯有所用，老有所終的理想。