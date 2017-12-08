柯P亂開支票 教育局長特別費遭殃

2017-12-08 18:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今年到印度、馬來西亞參訪後，市府訂定「南洋北流－台北市ICT南鑽人才匯流計畫」，北市教育局擬動用北市地方教育發展基金3080萬，補助兩國學生來台就讀台清交等6所大學的資訊與通信科系，上週北市議會教育委員會審查預算時，議員批評把教育基金當提款機，規避議會監督，教委會今天下午續審教育局明年度預算，議員痛批柯花錢漫無限制，決定暫擱教育局長47萬餘元特別費。

北市府擬補助印度、馬來西亞學生來台唸書，每學期40人，每人學雜費及住宿費4萬3000元，共需3084萬元，合作對象包括台大、清大、交大、台科、北科及北市大等6所大學，柯文哲日前開記者會宣布該計畫，預計明年2月啟動。

上週教委會不滿該計畫動用教育基金，教委會今下午續審預算時，議員汪志冰強調，因該計畫補助學校台大、清大、交大、台科、北科、北市大等6所大學的資訊與通信科系的印度、馬來西亞外籍學生，地方教育基金為何會去補助到大學，議員秦慧珠也說，除了台北市立大學外，不應補助台、清、交等其他大學的外籍生，這應該是教育部、外交部的事。

議員吳世正批評，柯亂用教育基金，甚至去國外訪問當散財童子；因此教委會決定先將教育局長的特別費暫擱。秦慧珠還表示，柯文哲花錢漫無節制，這是要給柯一點顏色看看，市長的特別費，到大會再刪。