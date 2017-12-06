慶富案》簡太郎喬貸款 黃國昌：竟邀金管會一起參與

2017-12-06 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃國昌今針對獵雷艦案質疑，行政院前秘書長簡太郎為慶富幫忙喬貸款的會議，竟找金管會參與，他質疑此舉是利用金管會施壓。今日他也針對慶富集團的「慶陽海洋公司」就海科館的聯貸案指出，監察院的一份糾正報告只著眼「貸後管理」，且竟然沒有彈劾任何官員，十分奇怪！

明開記者會 黃：金管會還做了更嚴重的事

黃國昌今中午在臉書指出：「2015年9月18日，簡太郎召集，當時的金管會副主委去了，銀行局副局長也去了，縱使有上公文向主委曾銘宗報告（有其簽名，應該無法再諉為不知了）。」但他質疑金管會負責的是金融監理，怎麼可以參與幫忙業者喬貸款？

「找金管會去，擺明不就是為了施壓嗎？」黃國昌也指出，包括慶富的陳慶男、合作金庫與財政部官員，是嗣後才決定新增為出席人員，成為一場道地的「業者」、「官員」與「銀行」的喬貸款大會。

《蘋果日報》報導，針對上述質疑，黃國昌表示，金管會跟銀行有彼此的角色扮演，不應該介入銀行貸款，簡太郎要喬貸款根本就不是金管會該做的事情，他痛批銀行局副局長、金管會副主委接到行政院秘書長的通知，就跑去跟業者坐在一起喬貸款，這是什麼銀行監理？黃國昌也預告，明上午10點將有一場記者會，還會有更嚴重的事情，向外界報告，金管會做的事情還有多嚴重。

海科館聯貸案 黃：監院報告不完整

今下午黃國昌也針對慶富集團的「慶陽海洋」公司就海科館的聯貸案指出，監察院今就此案公佈對土地銀行的糾正，內容卻僅著眼「貸後管理」，並不完整，且也沒有彈劾任何官員。黃國昌說，慶陽海洋2012年4月才成立，5月就與海科館簽訂BOT與OT案，他4日質詢土銀董事長時，對方也承認這個聯貸案從2013年決定放款時就有問題。土銀與高雄銀行當初徵信時，也根本沒有評估慶陽海洋的專業能力與財務能力，就草率通過貸款。

黃國昌也指出，「慶陽海洋」的總經理陳偉郎（陳慶男長子）在2015年3月跳票成為拒絕往來戶，土銀卻都沒有採取積極作為，允許慶陽透過變更總經理、註記為警示戶後，即輕輕縱放，也根本未追蹤其財務狀況與實際營運，積極採取確保債權的作為，反而包庇慶陽海洋將錢在2015年下半年轉入自己的關係人帳戶。黃國昌質疑，監察院報告為何對這些問題完全未置一詞？

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