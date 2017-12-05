環團反空污遭國民黨主導？ 葉光芃稱：他們有權加入

2017-12-05 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中環保團體將在17日舉辦反空污大遊行，但有社運人士質疑遊行遭國民黨主導，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃對此聲稱，國民黨完全沒有干涉、沒有主導遊行，「他們有權加入」，還說以前國民黨也許不關心反空污，但現在站出來是「開低走高」，希望外界別誤解。

針對環團將舉行遊行關切空污，社運人士陳致豪3日在臉書貼文指出，有國民黨民代召開記者會呼籲上街反空污，部分社運人士也與會，讓他質疑「跑去跟國民黨開記者會，然後變成國民黨號召遊行，還跟我說這是運動策略借力使力，這樣的政治判斷真的 hen 有一套」、「去參與國民黨的記者會，讓國民黨有機會在媒體上操作虛假進步的形象，這是我無法認同的」。

《聯合報》報導，針對這項質疑，葉光芃則表示，國民黨完全沒有干涉或主導遊行，並指海報都是環團自己做，上週五在立法院開反空污遊行記者會，國民黨立委「非常尊重」、「連我要談什麼都不知道」。葉光芃也稱國民黨以往在反空汙也許是缺席的，但「他們有權加入」，現在站出來反空污是「開低走高」。

對於外界認為本次發起遊行的環團「被吃了」，葉光芃說，對外界的批評心存感謝，但外界誤解了，強調自己有使命感、一貫獨立思考，並要大家愛台灣別再互相打擊、互噴口水了。

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