促轉綠提案平復被害人 蔣萬安投贊成票

2017-12-05 22:24

〔中央社〕立法院院會今天三讀通過促進轉型正義條例，二讀時處理第6條條文，有關被害者平復司法不法部分時，中國國民黨籍立法委員蔣萬安對民主進步黨團再修正動議投下贊成票。

條例明定，行政院下設促進轉型正義委員會，有5大任務，分別是開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產處理及運用；其他轉型正義事項。

蔣萬安曾祖父是前總統蔣介石，也是促轉條例定義的威權統治時期（民國34年8月15日起到81年11月6日止）關鍵人物之一，蔣萬安言行特別受關注。

蔣萬安廣泛討論發言時表示，以開放態度面對促轉條例，面對歷史、還原真相，台灣才能邁向和解的第一步。

討論第6條條文時，提及有關平復被害者司法不法、回復並賠償被害者或家屬名譽及權利損害等，及撤銷有罪判決前科紀錄等內容時，蔣萬安對民進黨團再修正版本投下贊成票。

蔣萬安接受中央社記者訪問表示，條文內容是關於平復司法不法，撤銷受難者原本的有罪判決，是台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕主要訴求，也是這次立法重中之重的核心條文，內容與國民黨團版本幾乎一樣，只是規定範圍不同，他才投下贊成票。

此外，院會一早花2小時廣泛討論，國民黨籍立委鄭天財與民進黨籍立委吳秉叡口角衝突，鄭天財怒擲3次保溫水杯，把牆壁都砸出一個洞。鄭天財後續到發言台道歉，吳秉叡稍後也在民進黨立法院黨團總召集人柯建銘陪同下，與鄭天財握手致意。

全案在上午11時才進入逐條討論，除中午休息1.5小時用餐，包括法案名稱、每條條文都因發言與表決，處理約30分鐘，直到進入第9條討論後，朝野才放棄或減少發言、直接表決，逐條討論才開始加速。

歷經超過12小時表決大戰後，促轉條例晚間9時9分左右三讀，數十名民進黨籍立委也齊聚在立法院議場發言台前，高呼「落實轉型正義 邁向民主新頁」等口號。

無黨團結聯盟籍立委高金素梅則舉著「沒有原民不叫正義」的牌子，高喊民進黨沒資格說轉型正義；10多名國民黨籍立委則拿牌子高喊東廠再現、警總（台灣警備總司令部）再現等口號。