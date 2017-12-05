立院三讀 毀棄隱匿政治檔案最重判5年

立法院院會5日處理「促進轉型正義條例草案」，下午進入逐條表決階段，民進黨立委蔡適應在表決民進黨團提出之修正動議時，高舉贊成標語提醒同黨委員投票。（記者黃耀徵攝）

2017-12-05 22:22

〔中央社〕立法院院會今天三讀通過促進轉型正義條例，如果拒絕、妨礙促進轉型正義委員會調查，最重可處新台幣50萬元罰鍰，可按次連續處罰；毀棄、隱匿政治檔案，最重可處有期徒刑5年。

為促進轉型正義，落實自由民主憲政秩序，民主進步黨立法院黨團提出促轉條例草案，全案經朝野立法院黨團多次協商，都未獲共識，院會上午開始以表決方式處理。

條文規定，行政院下設促進轉型正義委員會，有5大任務，分別是開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產處理及運用；其他轉型正義事項。

條文規定，依促轉條例接受調查的有關機關、團體、事業、人員，不得規避、拒絕或妨礙調查，違者處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案，應通報促轉會，經促轉會審定者，應命移歸為國家檔案，拒絕移歸為國家檔案者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

條文規定，毀棄、損壞或隱匿政治檔案，或導致不堪用者，處5年以下有期徒刑，未遂犯也罰。

此外，對威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件，應重新調查、平復司法不法。平復司法不法，得識別加害者並追究責任、回復並賠償被害者或家屬名譽及權利損害，及還原並公布歷史真相，並應依促轉條例撤銷相關司法不法有罪判決，並撤銷有罪判決前科紀錄。

條文規定，對不當黨產移轉為國家所有，由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。