蔡英文鹿港參加國際志工活動 彰警出動550人維安

2017-12-05 15:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文今天下午3時將到彰化縣鹿港鎮，參加國際志工日頒獎表揚活動，彰化警方擔心勞改或反年金團體鬧事，出動4個分局共550名優勢警力進駐會場，周邊道路淨空交管，警方不敢掉以輕心。

因警方戒備森嚴，民眾在管制區外看熱鬧，有人說，如果有衝突發生了，恐怕又有高官要丟烏紗帽，小心做好維安總是好的。

彰化警方表示，傳聞有人會到場表達對政策的不滿，警方在管制區外規劃意見表達區，管制區內為了元首安全，並讓活動順利舉行，無法讓民眾進入會場表達訴求。