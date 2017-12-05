外患罪修法昨初審通過 王定宇：暴力統派團體嚴法嚴辦

2017-12-05 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「刑法部分條文修正草案」，將「刑法外患罪章」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，然而日後影響為何？民進黨立委王定宇強調，如此修法除了讓共諜案得以重判之外，也讓某些「暴力統派團體」可被「符合比例原則的重法」處理。

王定宇表示，原本外患內亂罪條文用「外國」來界定叛國，但因國家定位爭議，導致司法實務上從來沒有應用在「共諜案」或「中共擾亂台灣的第五縱隊組織」上，從而產生「賣凶宅」和「賣國共諜」都一樣判1年2個月的荒謬情形，某些暴力統派團體也只能用「集遊法」、「妨礙公務」、「傷害」等輕罪來辦理。

而在修法後，增列「陸海空軍刑法」第10條的用詞「敵人」，指的是「以武力與我國對峙、威脅的組織、團體、國家」，藉此共諜案就可以適用外患內亂罪，嚇阻效果差別很大。王定宇指出，日後若有證據證明某些「黑幫偽裝政黨」、「愛中共同心會」是由中共資助、擾亂台灣，將會有「符合比例原則的重法」處理。

王定宇強調，台灣的憲政、國家正常化確實仍要努力實踐，但在外患內亂罪上，擱置內部國家定位爭議，以「外國」或「敵人」來界定叛國，才能提供檢警調和國安單位使用「符合叛國行為的比例原則」法律來保護國家。