戶數差10倍 竹北隘口里明年3月調整鄰編組

新竹縣竹北市東區歷經高鐵特定區都市計畫，站區周邊高樓林立，其中隘口里因各鄰戶數差距大，市公所將重新調整鄰編組。（記者廖雪茹攝）

2017-12-04 16:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市隘口里部分街廓開發快速，但各鄰戶數差異大，大小鄰最大差距10倍，鄰長同酬不同工；市公所提案重新規劃鄰界，今天經市代會臨時會審議通過，將原有7鄰調整為15鄰，以期讓行政區域更為合理化，預定107年3月1日生效。

竹北市公所民政課課長羅日昌表示，原為農村形態的隘口里，歷經高鐵特定區都市計畫，部分街廓開發社區大樓，部分則仍為獨棟建築，導致各鄰戶數差異過大，如第2鄰581戶，但第4鄰僅52戶，且鄰界紊亂，影響為民服務的品質，經地方反映，公所依規定調整鄰的編組。

市民代表余政達說，隘口里的行政區域大，但各鄰的開發情形不同，大小鄰差距懸殊，鄰長勞逸不均，有必要重新檢討，因此兩年前他就曾提案建議。

羅日昌說，隘口里現有1376戶，經實地勘查後，參照街廓實際狀況及未來可能成長的戶數，就目前已知的集合式住宅為主體，重新規劃鄰界，將原來的7鄰，增加8個鄰，編組調整為15鄰。

羅日昌表示，全案報新竹縣政府核定之後，預定明年3月1日生效，展開戶政事務所換證等行政作業；不過，新增的8鄰，有3個鄰轄內有生醫園區、高鐵車站、公園或機關，目前戶數少，只是預留未來發展，因此將由緊鄰的鄰長代理，暫不派鄰長。

新竹縣竹北市隘口里各鄰戶數差異大，公所提案重新規劃鄰界，今天經市代會臨時會審議通過，將調整為15鄰，預定107年3月1日生效。圖為調整前。（資料由竹北市公所提供，記者廖雪茹翻攝）