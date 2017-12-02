力阻促轉條例 國民黨智庫竟稱「台灣沒有威權時代」

2017-12-02 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕《促進轉型正義條例》草案12月1日集結朝野於立法院進行協商。國民黨上午也召開黨團大會，原想對此凝聚黨團立場，卻見黨中央、智庫及青壯派不同調，再爆「多頭馬車」。與會的智庫代表何展旭甚至聲稱「台灣沒有威權時代，怎麼會有轉型問題？」引發黨內譁然。

綜合媒體報導，國民黨中央、智庫召開黨團大會，針對《促轉條例》凝聚黨團立場，黨中央、智庫及青壯派立委意見卻不同調。

先是黨團書記長林為洲發言說，並非反對《促轉條例》，但民進黨版草案部分違反合憲、合法原則，像是無須經檢察官同意，持檔案就能進入民宅搜索，明顯侵害人權。

智庫代表何展旭則認為，國民黨過去執政時期，已處理過相關轉型正義議題，沒必要再次處理。他還說，德國的轉型正義是從納粹黨轉型到民主政府，「但我們的政府是選出來的，台灣沒有威權時代，怎麼會有轉型問題？」此話一出，在場國民黨立委幕僚一陣譁然。

林為洲接續說，威權時代範圍限定在1945年到解嚴過度狹隘，應該往前延伸到日治時代，包含慰安婦、原住民、陸一特等議題都要納入調查。

立委賴士葆提議，下週一民進黨將召開國際記者會聲援李明哲，因此，國民黨也應趁機訴諸國際，邀重量級律師如前法務部長王清峰等人，共同召開記者會，撻伐民進黨踐踏人權。

賴士葆的提議受到國民黨秘書長曾永權肯定，當場裁示，下週一智庫與黨團就共同召開記者會，黨中央會全力配合，所有人必須全力反對《促轉條例》通過。

種種意見最終交由林為洲受訪強調，「黨中央與黨團立場一致！」表示將全力阻檔《促轉條例》，黨團、智庫4日也會共同舉行國際記者會，並邀人權組織、律師、國際媒體參加，說明對於《促轉條例》的立場。

國民黨青壯派認為不需全面阻擋，但當下已無力回天。黨內人士批評，「那是黨中央、智庫的意見，黨團沒有採納！」 黨團依舊會照自己的路走，以朝野協商進度為主，至於有部分委員主張認同，黨團沒有意見。

問及下週二院會是否會動用武力杯葛，林為洲回應，青壯世代立委蔣萬安、許毓仁、江啟臣等人，希望透過比較開放討論形式來加強論述。