私訊黃國昌被披露 賴清德還原過程：是意外

2017-11-30 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正草案近日引發社會爭議，行政院長賴清德近日與黨籍立委分批餐敘溝通修法內容，賴清德今晚表示，經過這兩天的溝通後，黨籍立委都同意草案可以先出委員會，或是在委員會裡面將例外的情況列出來，並沒有黨籍立委強烈反對的情況。

賴清德於今晚間《三立》播出的政論節目《新台灣加油》中強調，本次修法內容中外界有許多誤解，像是本次修法中，針對輪班間隔的部分，是要讓休11小時能夠順利上路，並將經勞資協議可調整為8小時的例外情況列出來。賴也強調，現行法律而言，一天就是只能工作8小時、加班4小時，是不可能常態性的一天工作16小時、只休息8小時。

針對日前傳出賴清德私訊時力立委黃國昌「討教」議事規則一事，甚至被質疑行政干預立法，賴清德表示，他希望民進黨與時代力量之間是維持既競爭又合作的關係，他同意在野黨可以持不同意見，但不要杯葛，因為進行到杯葛的時候就不是合作了，而時力立委徐永明佔據主席台11小時，徐也須面對社會的檢驗，他作為行政院長雖不方便評論，但當時是沒有任何可能存在復議案的，就他對議事規則的了解，當時的議事也是沒有問題的。

賴清德也說，雖然黃國昌有跟他說還有兩個委員沒有同意，但他也有回應黃國昌，必須要至少20名委員才能成案，因此在當天是沒有任何復議案的可能性。賴清德也提到，最初是被媒體問到是否有與黃國昌通電話，他以為是黃國昌有對外透露，才說明有傳簡訊給黃國昌，但強調兩人傳簡訊被披露出來其實是場意外，別說他現在是行政院長，就算他現在只是黃國昌的立院同儕，也不可能利用這樣的訊息去做什麼操作，且這也沒有什麼操作的必要性。

針對本次修法是否引發更多年輕人反彈，賴清德則回應說，工資及工時是一個線性的、相互的關係，為了讓收入增加，勞工會願意付出更多時間加班來增加收入，而想不想繼續增加工作時間來獲得更多收入，是要看個人的收入而定，因此針對年輕人會不會比較不支持修法，或是這會不會是一個世代的問題，賴認為受影響的其實是各世代。