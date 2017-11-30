洪耀福證實 賴揆盼農曆年前辦初選

2017-11-30 18:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨預計將進行黨內初選民調的高雄市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣，外傳行政院長賴清德期待明年農曆年前就辦理初選作業。民進黨秘書長洪耀福今證實「賴應該是期待早一點」，不過大多數候選人傾向在過年後進行民調，至於初選確切期程，選對會會在衡量各方意見，評估後做出最好決定。

洪耀福指出，賴的政治判斷沒有錯，若能在過年前完成初選作業，大家可以利用過年整合，不過選對會找過所有候選人，大多數人傾向過年後，選對會考量，是尊重大多數人意見，到時候輸的人也會比較服氣，若輸的人認為初選是為特定人量身打造，對黨的整合也不好。

此外，民進黨在彰化縣確定提名彰化縣長魏明谷競選連任，國民黨在彰化縣的整合也加速進行，敲定12月13日至15日舉辦初選，包括國民黨立委王惠美等人登記。洪耀福則表示「我們是白道大整合，他們（國民黨）是黑道大整合」， 甚至直言「國民黨初選哪有真的？國民黨初選都假的！」

洪耀福指出，魏明谷個性謙和，非強勢之人，因此在黨內整合上會比較柔軟，處理起來比較方便。魏明谷應培養百萬大縣諸侯的氣勢，才能撐初彰化的政治格局。

洪耀福指出，國民黨執政時期過度忽略彰化，導致彰化許多建設大幅落後其他縣市，但彰化是百萬大縣，在政治版圖上應該更有實力，但彰化的政治地位，跟不上其應有的政治條件，魏明谷應去補足；若再讓民進黨執政一屆，彰化縣將脫胎換骨，要短期在一屆內看到政績不容易，很多事需要一定時間來醞釀。

至於外界盛傳嘉義市長涂醒哲頻遭黨內勸退，洪耀福則強調「沒有勸退他」，他也描述涂醒哲「當醫生的人政治手腕不是那麼周到」，不過政治手腕不好，不代表政績做得不好，涂醒哲對嘉義市也做了不少事，「涂市長在黨內沒什麼朋友，沒有什麼人有條件有資格勸退他。」至於蔡總統昨於提名記者會中形容涂醒哲「不是譁眾取寵」，應是蔡脫稿演出。

針對競選連任的雲林縣長李進勇，與前雲林縣長蘇治芬關係不和浮上檯面，黨中央如何平息雲林縣的內部紛爭？洪耀福則僅說「蘇治芬是很大氣的人」。