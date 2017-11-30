民團批政院拖延修礦業法 宣示將再封路到亞泥關廠

地球公民基金會等團體30日舉行「行政院別說謊 速修鴨霸礦業法」記者會，反亞泥還我土地自救會副會長洛金．尤道（左一）與各環團代表高呼口號，呼籲行政院盡儘速修法。（記者廖振輝攝）

2017-11-30 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕地球公民基金會等公民與環保團體不滿政府宣示要提出「礦業法」的修法，但政院版的修法遲未經行政院院會通過送請立法院審議，今天上午召開記者會質疑行政院拖延修法，反亞泥還我土地自救會副會長洛金．尤道宣示未來將誓死捍衛原住民居家安全，奮戰到底，未來並將不預期地封路，一直封到亞泥關廠為止！

洛金．尤道今天特別北上參與地球公民基金會的記者會，他情緒激動地抨擊，政府有沒有關心原住民過什麼樣的生活，你們是怎麼對待這個環境？他們這次對亞泥的封路雖然第一階段行動將結束，但這只是開始，「所謂文明的法律，若繼續迫害原住民的生活，總有一天會激起我們野蠻的驕傲，跟你抗爭到底，抗爭到底！」

法律扶助基金會律師謝孟羽表示，政府原本承諾6月底要提礦業法的修法也沒提，法案也早已預告，仍未提出，政院與業者的溝通也已非常頻繁了，他質疑政院遲未送出修法，是不是要以拖待變，修法應立即送立院！

地球公民基金會表示，在閣揆賴清德指示要與業者溝通下，修法繼續延宕在行政體系中；但礦務局早在今年8月邀請相關學者、業界公會及公益團體，在台北、苗栗、花蓮進行3場礦業法修法公聽會，業者就已表達心聲，更顯行政院的拖延無理。