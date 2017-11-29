刪減中火生煤量 民進黨團讚林佳龍30年來第一人

2017-11-29 14:43

〔記者張菁雅／台中報導〕針對台中市政府大幅刪減台中火力發電廠生媒使用量達24％，市議會民進黨團表示，台中火力發電廠長年為中台灣地區帶來嚴重的空污問題，是大家共同的痛，林佳龍展現強力把關的決心，降低中火對空氣的污染程度，可說是30年來第一人，黨團給予肯定。

民進黨議會黨團表示，中火營運至今超過30年，從未有一位台中縣市的首長能對中火開刀，中火10個機組每年2100萬噸的生煤許可量從未減過一分一毫。林佳龍上任後勇於挑戰中火，務實面對空污問題，他與民進黨議員共同推動生煤管制條例，明訂中火必須在109年前減少4成生煤用量，機組操作許可證期限也從原本5年縮短為2年。

民進黨團也說，這次市府一次刪減中火生煤許可用量24％，逼中火更務實且具體面對設備改善的問題，不但讓生煤管制條例展現成果，還超前目標，黨團對此成績都感到無比欣慰，並肯定林佳龍帶領市府團隊所做的努力。

黨團認為，解決空污問題需要務實態度，提出有效的防制措施，政治上的口水絕對無濟於事，但很遺憾，多位國民黨立委、市議員一再抹黑台中，甚至說出類似「來台中請戴口罩」這種傷害台中觀光與經濟的話。尤其兩位有意參選市長的國民黨立委，平常未見對中火空污的關心，宣布參選後態度卻大轉變，看到市府的管制作為，還不忘說自己「督導有功」。

民進黨團強調，儘管如此，仍歡迎不分黨派共同加入對抗空污的行列，做市府最有力的後盾，一起督促台電落實減煤、減排等要求，還給中台灣民眾更乾淨的天空。