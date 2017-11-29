李婉鈺深夜去他家找人 張碩文回應了！

李婉鈺今晨零時許至正義國宅找前立委張碩文，狂按二樓住戶電鈴，還撕毀門口春聯，引發毆警風波。（民眾提供）

2017-11-29 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺爆酒後鬧事毆警，李婉鈺昨凌晨到公寓找朋友，有民眾爆料，李婉鈺是要找住在二樓的住戶張碩文，張碩文坦承，李婉鈺應該是去找他，但昨晚親民黨主席宋楚瑜媽媽過世，他在醫院幫忙，所以沒接到李婉鈺的電話。

有民眾爆料，該公寓二樓住戶疑似是前立委張碩文，但不確定李婉鈺是不是去找他。民眾說，其實李婉鈺是到了一樓沒辦法進去，所以每戶都按門鈴，沒想到最後又惹事。

綜合媒體報導，張碩文說，昨晚宋楚瑜媽媽宋胡窕容過世，他去醫院幫忙，手機收到很多未接來電，可能是因為李婉鈺找不到他，所以直接去他家找他。

張碩文回應，如果在家的話，李婉鈺應該就不會這樣了。媒體詢問李婉鈺是不是很常去找他？這樣不會給人聯想嗎？張碩文則說，可能李婉鈺最近心情不好，因為從上次中秋事件後，她就變得蠻消極的，不過現在也不知道李婉鈺發生什麼事，因為兩人有點久沒聯絡。

張碩文強調，兩人從小一起長大，像自己的妹妹一樣，可能有些事情想問，所以才會去他家找他。

李婉鈺和張碩文交情不錯，過去也曾傳出緋聞，被拍到過一起逛街，共舔一支冰淇淋，不過兩人都稱對方是好朋友，從未承認戀情。

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