拚嘉義縣長初選 翁章梁首支廣告上線

翁章梁發表競選廣告。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-29 11:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選白熱化，參選人前農委會副主委翁章梁今天在義竹鄉傳芳村老家發表首支競選廣告CF，影片以「嘉義好子弟」為主軸，貫穿從學生運動、地方深耕到中央歷練的歷程，請民眾在初選民調支持他。

嘉義縣副議長陳怡岳、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、縣議員林緗亭及朴子市代表會主席等出席競選廣告發表會，翁章梁的五姊、表哥等也到場；翁章梁說，30年來他從體制外抗爭，在全台各地下鄉宣講，鼓勵農民爭取權益，到從體制內學習，政府如何為人民做事，以任職嘉義縣社會局長、農委會副主委中的經驗與思考，為嘉義縣民做出最好的奉獻。

全國模範農民黃勝裕也到場力挺，他說，翁章梁常與青年農民互動，瞭解農民問題，為農民找出路，台灣農業面對進口產品競爭，翁章梁告訴他「我們可以贏在品質」，他認為翁瞭解也願意傾聽農民心聲。

翁章梁的競選CF從他參選記者會開始，由台中市長林佳龍、立委陳其邁等人在記者會的推薦，帶入從義竹鄉農家出世的成長過程，談到農民、老人照護，以及在地青農推薦，展現農委會副主委歷練，並談及野百合學運奉獻台灣民主的過程，從學生運動到地方深耕，蹲點超過十五年，他認為，時代在變，嘉義也要改變，堅持清廉勤政愛鄉土的核心價值，請民眾在初選民調支持他。

相關影音