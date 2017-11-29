行政契約協商若無結果 林峯正撂話：婦聯會資產將凍結

黨產會主委林峰正（左二）與朝野立委協商預算案。（記者廖振輝攝）

2017-11-29 10:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院不當黨產委員會主委林峯正，今呼籲婦聯會拿出高度，為轉型正義做貢獻。他也強調，若協商沒結果，黨產會也會做該做的事，認定婦聯會回國民黨附隨組織，其資產將會被立刻凍結，但他不希望走到這一步。

立法院內政委員會今審查明年度黨產會的預算，林峯正也出席參與審查作業。他於會前受訪表示，婦聯會與內政部簽定行政契約已討論到最後階段，呼籲婦聯會拿出高度，為轉型正義做出貢獻。

內政部與黨產會、婦聯會於7月24日達成共識，婦聯會將捐出8成資產，並協商在3個月內簽定行政契約，但婦聯會對隱匿資產將重懲負責人等條款仍有意見，致行政契約遲未簽訂。內政部長葉俊榮27日指出，預計下週會有具體結果。

林峯正表示，為促成行政契約簽訂，黨產會同意婦聯會轉型後，若有隱匿資產，將從懲罰負責人改成懲罰該會本身，黨產會已做出明確的讓步，盼婦聯會對此多加考慮。

林峯正接著說，黨產會並未認定一定要由政務官擔任政府代表，但不用做太多限制，應由主管機關秉持權責來安排，威權時期的組織要轉型、必須公開透明，並接受監督。

林峯正強調，若最後協商沒結果，黨產會也會做該做的事，將認定婦聯會為國民黨附隨組織，其資產將會被立刻凍結，但他不希望走到這一步。