與李明哲審判後對話 李凈瑜：我先生被裝了監聽器

台灣非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，今天上午岳陽中級人民法院宣判，李明哲判處有期徒刑5年。（取自岳陽市中級人民法院微博視頻）

2017-11-28 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲，今（28）被中國湖南岳陽法院以違反「顛覆國家政權罪」宣判5年徒刑。宣判結束後，李明哲妻李淨瑜在岳陽一飯店中臉書直播，表示自己透過李明哲的手勢得知，李明哲的身上被裝竊聽器。

據香港《立場新聞》報導，李明哲案宣判結束後，李明哲妻子李凈瑜在岳陽一飯店中，於「尋找李明哲」專頁進行臉書直播發表聲明。李淨瑜在影片中開頭聲稱，李明哲以手勢表示自己身上裝有竊聽器。

李凈瑜表示，她在告訴李明哲，「我（李凈瑜）這8個月來幹過哪些事情、自由世界如何看待這個政治良心犯在這個（中國）法庭當中被審判」時，李明哲向自己示意身上「被放東西」。

李凈瑜在影片中，以一手拍胸，一手豎起食指放於嘴邊的姿勢，模仿李明哲示意的動作，說：「我的先生（李明哲）示意我，他指著他的胸口，我看懂了...我的先生身上被裝了監聽器...所以他必須在眾目睽睽下告訴我，我該怎麼做」，也說自己在審判後只有不到3分鐘的時間，與李明哲交談。

李明哲友人在推特上表示，李淨瑜目前正被封鎖在中國岳陽的飯店中，無法出入。