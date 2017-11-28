為明年花博宣傳 中市代表首訪台南取經

南市民政局長陳宗彥（左）與台中市民政局長周永鴻（右）相見歡。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-28 15:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台中市將於明年11月舉辦世界花卉博覽會（以下簡稱花博），台中市展開城市宣傳，今日首站由民政局長周永鴻率隊到訪台南，南市民政局長陳宗彥代表接待，雙方除針對民政業務進行交流外，台中市也帶著花博吉祥物石虎家族看板與相關影片宣傳，邀請台南市民來台中聆聽花開的聲音。

陳宗彥表示，雙方是第1次以這樣形式做業務交流，在6都中，台中市與台南市合併升格後的情況最相似，新北市和桃園市都是以原有的行政區域升格，高雄市則是在合併之前便是直轄市，台中與台南唯一的差別則在於合併前，有原縣、市兩個行政中心的距離。

陳宗彥分享「台南經驗」表示，南市目前維持雙行政中心運作，大多數的區長都是經過區長培訓班培訓和遴選，這個制度有助於合併升格後與各區成為密切伙伴，讓市府政策可以順利推動。陳宗彥並說，行政院長賴清德以前在市長任內就勉勵區長們維持行政中立的事務官，也要有「民選的心境」來幫助第1線民眾。

周永鴻表示，台南是文化古城，又是花藝大城市，每年都有舉辦國際蘭花展，而台中市明年要舉辦花博，宣傳訪問第1站到台南，引以為師來取經，並邀請民眾來台中看花博。

2018年台中世界花卉博覽會將於明年11月3日至108年4月24舉辦，分別有后里馬場森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔園區等3大展區，共有花豔館、探索館、發現館、花饗館、自然館及綠能館6個展館。

台中市民政局長周永鴻（前排座右3）率隊城市宣傳花博，首站到台南，由南市民政局長陳宗彥（前排座右4）表達歡迎。（記者洪瑞琴攝）