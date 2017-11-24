南投縣長爆粗口？縣長：我是罵自己啦

2017-11-24 14:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會定期會今日由民進黨團進行總質詢，惹惱縣長林明溱以「縣府認真在做事，民進黨一直在反對」回應，民黨團議員要他把這句話吞下去，林回「吞不下」，雙方爆衝突，議長宣布休息時，林明溱拍桌爆粗口「操你X的」，民進黨團會後要求林明溱公開道歉，林明溱事後解釋「我是罵自己怎麼不繼續忍下去」，也強調被言語霸凌到受不了才有情緒。

民進黨縣議員賴燕雪、羅美玲、陳翰立等議員，今天對南投市多里的水患問題，及貓羅溪人行步道興建案高達6000萬元一事，提出質詢，認為水患嚴重縣府不改善，卻把6000萬元用在1年走1次的人行橋一案，賴燕雪問「這是奈何橋還是鵲橋？1年見面1次」。

這句話激怒林明溱，現場喊話「要告訴縣民，縣府日日認真做工作，你們民進黨團一直在反對」，賴燕雪等人要他這句話吞下去，林回說「吞不下」，引發民進黨團不滿。

陳昭煜進一步問：「你去信義鄉某場合說民進黨爭取嘸！」，還說「魚池某民宿業者去找志城議員陳情，結果縣府反而一直罰，還說誰教你要找民進黨議員？有此事嗎？」，林明溱再回「忘記了！」，兩人氣氛火爆，爆發口角。

陳昭煜質問「你在挑釁？」，林明溱回問「不然你要怎樣？」，陳昭煜氣到連說3次「欲ㄊㄨㄚ堵（打群架）？」，主席何勝豐趕緊宣布休息10分鐘。

宣布休息時，林明溱拍桌罵了一句話，民進黨議員們指他爆粗口，罵了「操你X的！」，何勝豐後來為滅火決定先休會，民進黨團未問完的時間下週一再繼續。

民進黨團9個議員會後開記者會，譴責林明溱爆粗口，並侮辱民進黨團「反對縣府的建設」，此舉太不入流，事實上民進黨議員服敄不分藍綠，要求他公開向黨團及縣民道歉，並保留法律追訴權。

林明溱中午也在縣府公開回應，指他沒有爆粗口，且當時是休息時間，主要是罵自己忍了3天幹嘛重要時刻忍不下去，並不是罵議員。他還說，民進黨7個議員言語霸凌他，都不讓他說明縣府做法，才會失控，願為失控行徑道歉。