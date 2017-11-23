大巨蛋ivoting追加近百萬 「未審先標」議員氣炸喊刪

2017-11-23 17:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會下午審查體育局106年度追加減預算、107年度預算案，體育局與研考會報告指出，民間團體提案透過i-Voting平台決定大巨蛋去留，因此追加98萬元預算，規劃辦理公民陪審團，讓民眾充分了解大巨蛋相關內容，提出報告後，再提i-Voting小組審議會議審查是否成為i-Voting議案，目前正在招標中。

教委會召集人、國民黨北市議員吳世正砲轟「荒謬」，他指出，該筆預算尚未審查就先招標，如果委員會把這筆錢刪了的話怎麼辦，誰要出這筆錢，「你們公務員還是市長出」？同黨北市議員王鴻薇也大罵先斬後奏、審假的，完全違反預算程序；最後，在議員審議討論後，委員會最後決議該筆追加預算先行擱置，待市府補充相關資料再審。

體育局代理局長蔡培林報告該筆追加預算，研考會補充說明，審議小組認為該提案需要行政機關與民眾討論，再回到程序審議，因此規劃公民陪審團，包含籌備工作小組、討論議題、招攬公民成員及找專家學者等，再行提出共識報告送i-Voting審議小組審查，約需經費98萬元。

國民黨北市議員汪志冰問，公民提案需事前籌備訓練的作法、且須追加預算的案子有多少？研考會答覆，目前民眾提案有5案，但目前僅大巨蛋這案有追加預算。

國民黨北市議員厲耿桂芳不滿表示，大巨蛋推動花費25年時間，要不就興建、要不就拆蛋，現在推公民陪審團參與委辦案前期計畫，根本是巧立名目，為了開這個會搞一堆設備，不倫不類，若是i-Voting沒結果繼續花錢，都是障眼法。

王鴻薇詢問，98萬元花了嗎？研考會答覆還沒有，前兩次流標；體育局也說，目前招標當中，引發吳世正痛批，還沒審就先招標，太荒謬了。

民進黨北市議員王威中則說，該筆追加預算經費來源是促參獎金，但他質疑不符促參獎金支用原則，促參獎金被擴大解釋。吳世正也說，錢不是這樣用、亂來，促參條例與i-Voting有何關係，亂七八糟，要讓民眾參與當然可以，但預算應編在該編列的機關預算。