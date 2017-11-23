民進黨變「資進黨」？ 洪耀福：言過其實

2017-11-23 17:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院今審查勞基法一例一休再修法，民進黨秘書長洪耀福表示，修法是兼顧對中小企業照顧、勞工加班選擇權的基礎進行，有人說民進黨是「資進黨」、「偏向資方」等是言過其實，民進黨未來會盡量說明；他並引尚書「允執厥中」，表示民進黨會在多元需求取得平衡。

洪耀福表示，修法實施近一年來，聽到很多基層聲音，中小企業受傷害、勞工加班機會減少，影響收入，因此放寬一定彈性，「照顧勞工是民進黨一貫價值。」他也提到，網路上很多反對的網友都是未進入就業社會學生，不容易理解這個問題。

對於總統蔡英文曾說勞工是心裡最軟的一塊，他強調，立場從來沒有改變，不過勞工也有很多產業別與立場，不是一句話包含所有人，有人希望多休息、有人希望多加班賺錢，如何平衡經濟的振興、勞工條件保護、社會福利完善，是民進黨要努力的方向。

至於勞基法再修法是否導致民進黨流失年輕人選票？洪耀福則說，會努力爭取認同，民進黨在社會住宅、公托等年輕人關心議題提出非常多，不是一個「一例一休」就讓年輕選票怎麼樣。

針對彰縣小英後援會榮譽總會長蕭明仁於立院「勞基法」公聽會中，稱「台灣哪裡有勞工有過勞死」等語引發爭議，洪耀福表示，對於蕭的說法不會贊同，這也不是民進黨基本立場，蕭更不是民進黨派出的代表，不代表民進黨立場。