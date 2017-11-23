小英親自出手定調？ 傳28日將啟動和慶富解約程序

獵雷艦案延燒，有政府高層明白指出，下週二（28日）慶富預付款的還款保證書期限到期，屆時慶富若付不出錢，聯貸銀行團應該不會再同意慶富展延，則慶富聯貸案宣告破局。（慶富提供）

2017-11-23 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦案持續延燒，總統蔡英文親自定調，週一先由行政院和財政部宣布包括一銀等3家公股行庫董座新人事，週二則裁示國防部公布懲處名單。有政府高層明白指出，下週二（28日）慶富預付款的還款保證書期限到期，屆時慶富若付不出錢，聯貸銀行團應該不會再同意慶富展延，則慶富聯貸案宣告破局。

根據《上報》報導，該政府高層表示，總統府21日罕見把蔡英文和國防部長馮世寬會面時所做的裁示公布，有表明力挺國防部的態度，有意幫國防部化解內部對馮世寬所提懲處名單反彈的意味。

另外昨晚蔡英文發布談話也強調，國防部必須在最短的時間內，對後續合約的事宜，做出專業的評估以及明快的決定，以確保國家利益。政府高層認為，蔡英文2度裁示已表明立場，慶富案必須快刀斬亂麻，「明快解決」，在總統2度明示下，無論是國防部還是聯貸案的公股行庫沒有再幫慶富把合約繼續走下去的空間。

至於國防部公布懲處名單壓力頗大，蔡英文也表態力挺，因此本週起府院出手等一連串動作，是要表明總統支持並力挺國防部這18人懲處名單的態度。