公布慶富案錄音檔挨批 呂禮詩：挑出老鼠屎才能爭取尊嚴

2017-11-22 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦詐貸案延燒，前海軍新江艦長呂禮詩近日更提供錄音檔，指海軍在慶富「尚未完成」脫膜的情況下就付款，等同打臉海軍先前的說法，呂禮詩之後更在臉書發表不自殺聲明；國防部長馮世寬則批評，公布錄音檔是不仁不義，不過，呂禮詩今天憤怒反駁，強調「如果我們今天不把老鼠屎挑出來，人家以為我們一鍋都是屎」，並稱寫「不自殺聲明」是要給家裡交代，也「告訴牛鬼蛇神不要來碰我！」

針對疑點重重的慶富案，海軍日前指出，慶富是先在2016年9月27日「完成」首艘獵雷艦脫模，海軍才撥款第3期24億元，但此說昨天遭呂禮詩打臉，因為在他提供給媒體的錄音檔中指出，當時軍方和慶富高層對話，明確指出9月底才要準備脫模。海軍對此則召開記者會回應，指有關提前支付慶富24億元的爭議將移請地檢署查辦，若有違法，絕不徇私。

《蘋果日報》報導，馮世寬批評公布錄音檔是不仁不義，呂禮詩則憤怒反駁，強調「不因為我們是海軍出身，今天裡面有了老鼠屎，我們就要繼續維護下去，如果我們今天不把老鼠屎挑出來，人家以為我們一鍋都是屎」。呂禮詩也質疑，馮世寬一天到晚說要為軍人爭取尊嚴，最好的方式就是把老鼠屎挑出來，才能爭取尊嚴。

呂禮詩說，軍方開記者會對他提供的錄音檔聲嚴色厲，對解放軍繞台有這樣嗎？對部屬呈送到立法院的公文書疏失，有這樣罵人嗎？只有聲嚴厲色罵拿出證據、說出專業的人。

針對在臉書發表「不自殺聲明」，呂禮詩則坦言有家人小孩，會擔心人身安全，發聲明是要給家裡交代，也「告訴牛鬼蛇神不要來碰我！」至於外界聯想呂禮詩是否擔心變成「尹清楓第二」？呂禮詩則說，這樣的氛圍很可悲，因為大家至今還聯想到20幾年前尹清楓的案子，這表示經過這麼長的時間，軍方給人的感受是什麼？國家自由民主又進步到什麼地步？