南投縣府宣稱減債34億 議員痛批「欺騙縣民」

2017-11-22 20:18

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府對外宣稱，縣長林明溱上任以來減債34億元，惟民進黨議員羅美玲、陳翰立及賴燕雪等人今在縣政總質詢時，抨擊縣府挪用稅收還債，製造債務減少新聞效果，再利用與台銀簽定透支契約，有60億元額度可隨借隨還，隨借出來運用，玩文字遊戲，欺騙不知情縣民。

羅美玲等人表示，縣府利用這60億透支額度，每日平均舉借額度38億元，卻對外大肆宣揚縣長林明溱上任以來，已減債34億元，實際上短債並未減少，只有長債減少約6億元。

羅美玲強調，另縣府向各基金專戶平均每日舉借額度維持在6億元左右，等同縣府毫無實際還債，遭監察院審計部多次指正，要求編列減債計畫後，縣府才依公債法規定最低限度每年還本1至2億，以維持不被懲戒，因此，林明溱上任以來，長債即便償還約6億元，也僅是達到基本要求而已。

羅美玲也指出，有關預算歲入的營業盈餘及事業收入的部份，主要是資源開發基金收入，但縣府卻每年嚴重虛列，林明溱任內每年的達成率都不到4成，已連續多年遭審計單位的糾舉，但縣府卻始終不願意修正。

對此，縣府財政處指出，這60億元透支契約額度，是經議會審議通過，合法用於縣府資金調度運用，各基金專戶舉借也都符合規定，且到今年10年，包括長短債確實減少34億元，惟債務牽涉財政調度、計算時間不同，不免產生認知差異，重點是林明溱確實減債有成，6都不算，減債成效中部第1，全國第4名。