馮世寬仰天大笑自認民氣高 曾銘宗暴怒拍桌

面對國民黨立委曾銘宗的飆罵，馮世寬仰天大笑四聲回擊！（記者方賓照攝）

2017-11-22 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國防委員會今召開會議，國防部長馮世寬就慶富案，接受國民黨立委曾銘宗質詢。但曾疑對馮的態度不滿，當場拍桌飆罵，馮則仰天大笑回擊，曾被惹怒痛批不尊重，場面火爆。

曾銘宗在與會中指出，國防部未確實確保慶富有相當財力，足以承辦獵雷艦採購案，以及履約評估分數太低等，馮回，自己當時不是部長，所以不予置評，但現在他是部長，「我覺得缺失難免，努力把工作做好，是最佳的方案」，並請曾「心平氣和」，不要看到他就這麼激動。

馮世寬接著說，「我是全國安全的負責人，我是國防部長，不是國防班長，所以請你講話稍為溫和一點，讓我能夠接受，也能夠很理智地回答你的問題」，並稱曾當政務官時，他人在空中飛行、保家衛國，今天曾能站在台上，都是他帶領廣大軍人犧牲奉獻，因為不可能只有單機飛行。

曾銘宗表示，馮世寬就任以來，各界都不服氣，並問馮自認民調有多高，馮回「我想我會比你高」，曾反嗆他當金管會主委時，馮還不知道在哪裡，也還沒見過他，馮聞訊哈哈大笑，曾要對方別笑，痛斥馮早上9九點開始「你態度都不對我跟你講」，不過馮也解釋，因為曾的態度，讓他無法接受

曾惱怒地說，「我是國會議員耶，你笑什麼東西啊」，稱馮的態度，使他難以尊敬，並指副總長執行官陳寶餘日前備詢時，都沒有這樣，批馮「嘻皮笑臉還自認民調會高」，「你不要笑死人了好不好，部長」。

質詢過程中，召委馬文君也數度要馮世寬，注意自己的輕浮態度。沒想到曾銘宗質詢完後，馮世寬又再度仰天大笑四聲，曾氣到不行直呼「太過份了」、「你怎麼可以這麼囂張呢」，馮走下備詢台後，又起身上前怒槓手指著曾，「他說的不是事實」，接著一派瀟灑入座，曾痛批「這什麼部長啊，不尊重立委，這是在立法院哎」。