勞基法修法 學者批民進黨退步100年

高教工會秘書長陳政亮。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-11-22 12:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕世新大學社會發展研究所副教授、高教工會秘書長陳政亮今表示，國際勞工組織在96年前就針對七休一進行規範，民進黨卻要修法放寬，此次修法是「退步100年」；陳政亮還說，勞動部自己的評估報告裡都說勞工反對此次修法，卻還是執意要修，民進黨根本「全部都是在講幹話」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今召開勞基法修法公聽會。出席公聽會的高教工會秘書長陳政亮指出，勞基法是規範勞動最基本的人道標準，若不是國家出面規範最低勞動條件，交由勞資會議這種沒有實質能力的機制來運作，台灣勞工將受到巨大衝擊；陳政亮指出，全台灣企業有工會的比例只有7.1%，有高達93%的企業沒有工會，勞工代表在勞資會議中沒有否決權，未舉辦勞資會議的事業單位也沒有罰則，這樣的規範「根本完全沒用」。

陳政亮並指著也在會議現場的勞動部長林美珠，痛批林美珠不適任不是因為身體狀況不佳，而是因為林美珠無法透過她的職務保護全台所有勞工。

陳政亮強調，據勞保局統計，2012年至2016年總計有163名勞工過勞死，平均每11天就有1人過勞死，結果修法還讓勞工可連續工作12天、每月加班提高至54小時。國際勞工組織早在1921年就規範七休一，1924年規範輪班應間隔10至11小時，台灣卻修法放寬，根本倒退100年。

陳政亮痛批，民進黨還自稱是進步黨，在他聽起來就是「笑話」，提出這樣的修法還「進步個屁」。