獵雷艦案瀕臨解約 海軍：恐無法由慶富繼續履約

2017-11-21 20:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富承造國軍獵雷艦案頻生波瀾，國防部明日將到立法院外交及國防委員會針對此案專案報告。報告提及，慶富國內造艦廠房興建遲延、員工大量離職、慶富公司財務危機、慶富與次合約商履約爭議皆為高風險項目，皆已產生可能解約風險。也因慶富瀕臨解約條件，國軍過去評估的「慶富繼續履約」選項，恐無法繼續執行。

事實上，海軍在今年10月19日針對獵雷艦案，向行政院陳報「慶富公司繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」及「重新建案」等4項後續作方案，並於10月23日向立法院提報。但國防部今日送抵立法院的新一份報告指出，方案一「繼續履約」因慶富公司瀕臨解約條件，恐無法繼續執行，海軍後續將針對「其他船廠承接」、「國內重新招標」及「重新建案」等方案，配合政府政策指導，審慎評估。

國軍的專報亦指出該案四項風險，「國內造艦廠房興建遲延」部分，慶富公司興達港造艦廠房尚未開工，海軍自105年1月起召開會議管制，並函文要求改善，迄今仍未開工興建，經評估首艦恐因無塢無法執行戰系安裝、測試及後續艦承造作業，屬「高風險項目」，海軍已拒絕支付後續案款。

「慶富公司財務危機」 部分，報告顯示，慶富公司現因涉嫌詐貸及違反洗錢防制法，資金流向不明，遭司法偵辦調查中，且聯貸主辦銀行宣布協商破裂，已向高雄地檢署提出告訴，研判該公司財務已出現嚴重問題，運作困難，經評估恐有破產情事，屬極高風險。

「 慶富公司與次合約商履約爭議」部分，報告指出，海軍已發文意大利儎臺合約商IM公司及美國戰系合約商洛馬公司，與慶富公司合約情形。其中，洛馬公司表示，迄今僅收訖部分款項，已要求其合作下游廠商全面停工，並暫停本案相關戰系設計作業，經評估恐影響全案工進後續推展，屬極高風險。

「員工大量離職」部分，報告內容指出，慶富公司因財務問題，逾期支付員工薪資，致公司員工大量離職（含義大利駐廠人員），嚴重影響專案執行，導致工程進度延宕，經評估屬高風險項目。