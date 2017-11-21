藍營民調女性經濟壓力指數高 民進黨：樂見一起關心婦女政策

2017-11-21 17:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨今（21）日公布婦女關心議題與政策調查民調，多數台灣女性經濟壓力指數偏高，民進黨發言人王閔生表示，樂見國民黨開始與民進黨一起關心婦女政策。蔡英文總統一直以來相當關心婦女職場家庭蠟燭兩頭燒的問題，不但在競選時即提出三合一照顧公共化政策上任後，亦將托育公共化、長照2.0等列為最優先施政重點。

國民黨今天發布最新婦女相關民調，民調結果顯示，第一任女總統蔡英文上任後，受訪者認為女性地位並無太大提升，蔡總統上任後是否對強化女性權益、提升女性地位有幫助，平均指數為2.2，普遍認為不太有幫助，甚至有19.5%女性對此評分為0。

王閔生表示，不僅是中央政府，民進黨執政縣市也積極開設非營利幼兒園、長照服務，希望減輕女性照顧之責任，讓女性有更多時間與機會可以實現自我。

王閔生進一步表示，無論是掃毒、五加一經濟起飛政策、前瞻基礎建設等皆是民進黨政府為了解決當今台灣最迫切的問題，然這些問題皆是多年所累積的沉痾，實難在短短的時間內完全解決。

王閔生也提到，女性總統的當選代表的是台灣民主的進步、女性公共參與的重要里程碑，但僅憑一位女性總統的當選就認為女性地位應該已然提升是一種妄言，更是一種威權、保守的傳統思維。女性權益的提升僅能有賴於整個政府、公民社會的合作與努力，才有可能讓台灣成為性別友善的國家。

他同時呼籲國民黨，不要再為反對而反對，竭誠歡迎跟民進黨一起為性別平等而努力。