原文曝光！還原「太陽花大崩潰」真相 起因是他...

時代力量立委徐永明昨佔著發言台長達11小時，晚間被民進黨立架離。（記者羅沛德攝）

2017-11-21 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正草案昨天進入委員會審查，時代力量總召徐永明在程序發言時，強佔發言台11小時杯葛，民進黨立委邱議瑩則對徐嗆聲，「你們太陽花已經崩潰」，雖然她事後解釋話被曲解，還是引起不少網友批評。為了還原真相，有媒體公開當時的錄音檔，赫然發現這句話的始因是從前立委張慶忠開始。

《民報》公開當時的錄音檔，指出當時徐永明不斷舉張慶忠為例，說明他當時雖然將《兩岸協議監督條例》付委，但民進黨也是用「復議期」向張慶忠抗議，最後張也將審查改為公聽會。徐永明以張慶忠為例，意外引起邱議瑩不滿，對著徐連環批評，也才冒出「你們太陽花已經崩潰了」等話語。