原文曝光！還原「太陽花大崩潰」真相 起因是他...

時代力量立委徐永明昨佔著發言台長達11小時，晚間被民進黨立架離。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正草案昨天進入委員會審查，時代力量總召徐永明在程序發言時，強佔發言台11小時杯葛，民進黨立委邱議瑩則對徐嗆聲，「你們太陽花已經崩潰」，雖然她事後解釋話被曲解，還是引起不少網友批評。為了還原真相，有媒體公開當時的錄音檔，赫然發現這句話的始因是從前立委張慶忠開始。
《民報》公開當時的錄音檔，指出當時徐永明不斷舉張慶忠為例，說明他當時雖然將《兩岸協議監督條例》付委，但民進黨也是用「復議期」向張慶忠抗議，最後張也將審查改為公聽會。徐永明以張慶忠為例，意外引起邱議瑩不滿，對著徐連環批評，也才冒出「你們太陽花已經崩潰了」等話語。
徐永明：當時的召委叫張慶忠，當時的召委叫張慶忠，張慶忠都遵守所謂的復議期，召委，真的，不需要。 邱議瑩：當初你不是把張慶忠罵的一無是處，怎麼現在又稱讚張慶忠了，當時太陽花不是把張慶忠罵的一無是處嗎？（徐永明：張慶忠都知道） 邱議瑩：太陽花學運不就是這樣把張慶忠搞掉的嗎？（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期） 怎麼現在又稱讚張慶忠了？邏輯有沒有錯誤阿？（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期）318你們不是一直在罵張慶忠一分鐘嗎？（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期） 不是這樣嗎？怎麼現在又稱讚張慶忠了？ 徐永明：召委，真的沒必要了，召委，真的沒必要！ 邱議瑩：抗議剛剛好就好啦，不要再丟人現眼了啦！ 徐永明：這個會開得下去嗎？我們真的需要開這樣的會嗎？ 林靜儀：你就好好的下來，我們就開得下去。 邱議瑩：你自己下不了臺你就講到張慶忠去，（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期） 你會不會等一下稱讚吳敦義啊？（徐永明：我們何必？）不要自己下不了臺現在又稱讚張慶忠（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期，我們何必？）等一下就要稱讚吳敦義、稱讚連戰了嘛！（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期，我們何必？我們何必？）對啦，（徐永明：我們何必？）吳敦義都知道要轉彎，所以我們何必咧？（徐永明：我們何必？）我知道你接下來要講這個了啦，你自己的邏輯都錯亂了。（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期，我們何必？）你們黨主席都不看你一眼，你還要繼續演嗎？ 徐永明：張慶忠都知道要尊重，我們沒有比別人差，我們沒有比張慶忠差，張慶忠都懂得尊重，2014年兩岸協議監督條例付委，民進黨主張復議期，張慶忠都懂得尊重。 林靜儀：再一次向徐永明委員說明，復議的部分，時代力量跟國民黨兩個黨團，在上個禮拜五的議事程序，你們已經沒有辦法提出復議，民進黨黨團在他的人數上，目前能夠提出復議之連署的人數已經不足，所以復議的部分，依照立法院議事規則第七章，已經不存在。請遵守議事規則。（徐永明：保留復議的權利...）徐永明委員，你今天早上一直以一個不符合程序規則的部分，（徐永明：程序要合法...）在程序發言裏面已經發言了整整2個小時，是不是可以拜託你，尊重今日，包含經濟委員會以及衛環委員會，還有另外多數部會在此備詢的權利，請尊重本委員會。 徐永明：召委，我們沒有比張慶忠差！召委，我們沒有比張慶忠差！ 林靜儀：我確定我沒有比張慶忠差，真的。 徐永明：召委，我們沒有比張慶忠差！張慶忠都懂得尊重復議期，張慶忠都懂得尊重復議期，審查改公聽。 邱議瑩：你不要再說了，（徐永明：審查改公聽）你們太陽花已經崩潰了，太陽花整個大崩潰，（徐永明：審查改公聽）在這裡稱讚張慶忠（徐永明：審查改公聽）你們太陽花已經整個大崩潰了。 徐永明：我們沒有比別人差，我們沒有比別人差，我們不要重蹈覆轍！我們不要重蹈覆轍！張慶忠...
以下為錄音全文：
徐永明：當時的召委叫張慶忠，當時的召委叫張慶忠，張慶忠都遵守所謂的復議期，召委，真的，不需要。
邱議瑩：當初你不是把張慶忠罵的一無是處，怎麼現在又稱讚張慶忠了，當時太陽花不是把張慶忠罵的一無是處嗎？（徐永明：張慶忠都知道）
邱議瑩：太陽花學運不就是這樣把張慶忠搞掉的嗎？（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期） 怎麼現在又稱讚張慶忠了？邏輯有沒有錯誤阿？（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期）318你們不是一直在罵張慶忠一分鐘嗎？（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期） 不是這樣嗎？怎麼現在又稱讚張慶忠了？
徐永明：召委，真的沒必要了，召委，真的沒必要！
邱議瑩：抗議剛剛好就好啦，不要再丟人現眼了啦！
徐永明：這個會開得下去嗎？我們真的需要開這樣的會嗎？
林靜儀：你就好好的下來，我們就開得下去。
邱議瑩：你自己下不了臺你就講到張慶忠去，（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期） 你會不會等一下稱讚吳敦義啊？（徐永明：我們何必？）不要自己下不了臺現在又稱讚張慶忠（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期，我們何必？）等一下就要稱讚吳敦義、稱讚連戰了嘛！（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期，我們何必？我們何必？）對啦，（徐永明：我們何必？）吳敦義都知道要轉彎，所以我們何必咧？（徐永明：我們何必？）我知道你接下來要講這個了啦，你自己的邏輯都錯亂了。（徐永明：張慶忠都知道遵守復議期，我們何必？）你們黨主席都不看你一眼，你還要繼續演嗎？
徐永明：張慶忠都知道要尊重，我們沒有比別人差，我們沒有比張慶忠差，張慶忠都懂得尊重，2014年兩岸協議監督條例付委，民進黨主張復議期，張慶忠都懂得尊重。
林靜儀：再一次向徐永明委員說明，復議的部分，時代力量跟國民黨兩個黨團，在上個禮拜五的議事程序，你們已經沒有辦法提出復議，民進黨黨團在他的人數上，目前能夠提出復議之連署的人數已經不足，所以復議的部分，依照立法院議事規則第七章，已經不存在。請遵守議事規則。（徐永明：保留復議的權利...）徐永明委員，你今天早上一直以一個不符合程序規則的部分，（徐永明：程序要合法...）在程序發言裏面已經發言了整整2個小時，是不是可以拜託你，尊重今日，包含經濟委員會以及衛環委員會，還有另外多數部會在此備詢的權利，請尊重本委員會。
徐永明：召委，我們沒有比張慶忠差！召委，我們沒有比張慶忠差！
林靜儀：我確定我沒有比張慶忠差，真的。
徐永明：召委，我們沒有比張慶忠差！張慶忠都懂得尊重復議期，張慶忠都懂得尊重復議期，審查改公聽。
邱議瑩：你不要再說了，（徐永明：審查改公聽）你們太陽花已經崩潰了，太陽花整個大崩潰，（徐永明：審查改公聽）在這裡稱讚張慶忠（徐永明：審查改公聽）你們太陽花已經整個大崩潰了。
徐永明：我們沒有比別人差，我們沒有比別人差，我們不要重蹈覆轍！我們不要重蹈覆轍！張慶忠...