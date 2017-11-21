遭行政院副祕書長嗆「夠了吧」 林淑芬：藐視國會！

林淑芬痛批何佩珊藐視國會，何佩珊對此則未做回應。（資料圖，記者羅沛德攝）

2017-11-21 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕昨（20）日立法院審查《勞基法修正草案》，民進黨立委林淑芬痛批此次修法是「勞基法30年來的翻轉，勞工的命運也整個翻轉」，現場火藥味十足。林淑芬離開會議室時，巧遇到行政院副祕書長何佩珊，何佩珊直接嗆林淑芬「你夠了吧」。而林淑芬今（21）日上午受訪時痛批，何佩珊根本是「藐視國會」。

本報曾報導，林淑芬認為，這次修法犧牲了勞工生命、健康，勞動部居然還要鬆綁七休一，過勞死是「人命關天」的事情，但勞基法修法居然還得經過經濟部同意，「聯席經濟委員會審查法案是對衛環委員會和勞工最大的羞辱」。而由於質詢時間結束，主持會議的召委林靜儀不斷催促下台，兩人爆發激烈口角。

林淑芬痛批，面對如此重大的修法，每個委員竟然只能花6分鐘問完所有的問題，「那你們在逐條審查時會讓我們暢所欲言嗎」。林淑芬隨後憤而離開會議室，並巧遇行政院副秘書長何佩珊，何佩珊竟直接嗆林淑芬：「你夠了吧」，林淑芬則反擊：「行政院副秘書長居然說出這種話」。

據《蘋果》報導，林淑芬今（21）日上午受訪表示，審查行政院送來的法案，這是立委基於職權的表現，但行政院官員竟然大喇喇指責立委「你夠了吧」，「這不是藐視國會，什麼才是藐視國會？」、「根本就把立法院當成『行政院的立法局』」。而對於昨日口角，何佩珊今日未做回應。