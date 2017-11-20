「違法開會」、「報告無效」勞基法修正草案審議二度休息

徐永明認為未見立委不復議同意書，會議缺乏正當性。民進黨團總召柯建銘一度站上另側質詢台。（記者陳志曲攝）

2017-11-20 10:17

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午9點開始審議勞基法修正草案，時代力量立委徐永明第一位程序發言，質疑委員會審議開會的正當性，站上質詢台已50分鐘，輪值召委民進黨籍林靜儀在上午9點59分二次喊休息。

徐永明認為未見立委不復議同意書，會議缺乏正當性。民進黨團總召柯建銘一度站上另側質詢台，對徐永明吼「任何議事挑戰都歡迎，不過不歡迎不懂議事規則的人，遊戲規則你不懂」。徐永明持續高喊「違法開會，復議期過了再開會」；民進黨立委喊「這根本是不存在的問題」。

徐永明續喊「違法開會」，林靜儀說已經消音另端麥克風，可上另端質詢台發言，接著依林為洲、蔣萬安等人發言次序請上台，林為洲喊，「誰要在干擾下發言，我拒絕」，林靜儀續喊名字，幾個委員皆未上台，宣布請勞動部長林美珠上台報告，現場台下一片譁然。林美珠在現場亂哄哄聲中完成報告，林靜儀宣布休息。

根據立法院議事規則 第42條，決議案復議之提出，應具備下列各款：一、證明動議人確為原案議決時之出席委員，而未曾發言反對原決議案者；如原案議決時，係依表決器或投票記名表決或點名表決，並應證明為贊成原決議案者。二、具有與原決議案不同之理由。三、20人以上之連署或附議。

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