議長吳碧珠訓柯P：心壞沒人知 嘴壞最厲害

台北市長柯文哲（前）17日列席台北市議會市政總質詢，總質詢落幕後，議長吳碧珠（後）發言指出府會關係緊張，期勉柯文哲善用EQ，讓市政更美好。（記者廖振輝攝）

2017-11-17 20:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為期9天的台北市議會市政總質詢今天落幕，議長吳碧珠訓示，從市長的施政報告、專案報告到總質詢，讓府會關係劍拔弩張、緊張萬分，這一切取決於市長的態度，吳碧珠引述俗語「心壞沒人知，嘴壞最厲害」，提醒柯文哲善用高EQ、IQ處理府會關係。

吳碧珠說，從質詢與答詢過程，看到市府對議會的議事規則不尊重、對議員不尊重、索取資料不尊重，非常不可取，她也引中國作家魯迅的名言「我以為別人尊重我，是因為我很優秀」，她提醒柯P，每個人要尊重所有的人，各階層的尊重都不能等閒視之。

吳碧珠最後勉勵，做人處事原則最重要一句話，對人尊重是基本教養。她也提醒柯P，府會關係要好或不好、和諧或對立，應該三思，俗話說「心壞沒人知，嘴壞最厲害」，要柯P好好處理府會關係。

對此，柯文哲也走上備詢台回應，感謝議長、議員的監督與寶貴意見，市府團隊秉持虛心態度檢討，各項市政推動有賴各方監督，各項政策也會懷抱以市民最大福祉、最大利益為優先考量。

柯文哲強調，將秉持開放政府、公開透明的理念持續推動市政，而面對少子化、高齡化人口結構的變動，這部不只是影響北市與台灣，這議題也市政總質大家最為關心，各位議員的意見會進行通盤檢討，讓施政更有效落實。

市政總質落幕，台北市議長吳碧珠向市長柯文哲致意。（記者廖振輝攝）