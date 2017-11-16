才剛宣布想選花蓮縣長 花縣議長突遭國民黨停權2年

花蓮縣議會議長賴進坤日前剛鬆口將挑戰下屆花蓮縣長，但今日卻突然傳出，國民黨花蓮黨部召開考紀會，決議將他停權2年。（資料照，記者游太郎攝）

2017-11-16 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議會議長賴進坤日前剛鬆口將挑戰下屆花蓮縣長，但今日卻突然傳出，國民黨花蓮黨部召開考紀會，決議將他停權2年。縣黨部對此則稱，是因接獲許多黨員表達不滿，才會召開考紀會。

花蓮縣明年的五合一選舉，國民黨中央列為「選情單純」縣市，要求花蓮縣黨部儘速展開選舉提名作業，議長賴進坤近日則鬆口將參選，也願意參加國民黨內初選。國民黨花蓮縣黨部則指出，除了賴進坤外，立委徐榛蔚也有意參選。

《聯合報》報導，今日傳出賴進坤遭停權2年的消息。據國民黨花蓮黨部鄒永宏指出，賴進坤在去年花蓮市長補選時，被指控違紀為綠營候選人站台，當時縣黨部考紀會決議開除黨籍，但後來被法院判程序不完備，開除決議無效。不過許多黨員獲知賴進坤恢復黨籍，甚至通過資格審查並參選花蓮縣主任委員後就不斷表達不滿，因此黨部才召開考紀會針對賴的違紀案重新審議，會中出席的11名委員一致通過決定停權2年。

賴進坤對此則表示，他上月還是合格的縣黨部主委參選人，如今卻馬上被停權，而且完全沒人告知。賴還說，他宣布參加初選意願後，就有人放話「堅持要選就黨紀處分」，對此他表示必須先了解狀況，才能好好回應。